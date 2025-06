Índia pede aos seus cidadãos para abandonarem Teerão

Numa série de publicações na rede social X, a missão diplomática indiana elevou o nível de alerta, pedindo aos seus cidadãos para abandonarem a capital iraniana, "se os seus recursos o permitirem", e que estabeleçam contacto imediato para registarem a localização.

A diretiva constitui uma escalada das medidas de segurança em relação a um aviso mais geral emitido a 13 de junho, em que Nova Deli pedia aos cidadãos indianos para que se mantivessem vigilantes e evitassem deslocações.

A embaixada indiana em Telavive afirmou estar em "contacto regular com as autoridades israelitas" e a tomar "todas as medidas necessárias" para garantir o bem-estar dos cidadãos indianos.

A missão diplomática indiana em Telavive recordou aos seus cidadãos que o país se encontra em estado de "emergência nacional", com o espaço aéreo encerrado.

As instruções dadas aos indianos em Israel são no sentido de "permanecerem vigilantes, evitarem rigorosamente qualquer movimento desnecessário e aderirem aos protocolos de segurança das autoridades locais".

A situação na região deteriorou-se drasticamente na sexta-feira, quando Israel lançou uma série de ataques aéreos contra diferentes partes do Irão.

Segundo as autoridades iranianas, estes atentados mataram mais de 200 pessoas e feriram mais de mil. Em resposta, o Irão lançou ataques em território israelita nos últimos três dias, que, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelita, causaram, pelo menos, 24 mortos.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apelou à paz e ao desanuviamento das tensões belicistas na região, mas absteve-se de condenar explicitamente os ataques de Israel ao Irão, mantendo a abordagem discreta da Índia aos conflitos do Médio Oriente.