Os líderes mundiais convidados para a cimeira do G20 na Índia já receberam convites a designar o país como Bharat. Os nacionalistas indianos apoiam a mudança do nome, dizendo que se trata de um virar de página do passado colonial, mas a medida surge num contexto em que a oposição escolheu para sigla da sua coligação justamente o nome Índia.