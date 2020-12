Índia. Resíduos de pesticidas e metais em alimentos podem ser causa de doença misteriosa

Uma doença ainda não identificada levou já a que centenas de pessoas fossem hospitalizadas na cidade indiana de Eluru, desde o início do mês de dezembro. Até agora, as mais de 600 pessoas que adoeceram relatam episódios de náuseas, convulsões e desmaios.







Esta semana, cientistas do Instituto de Ciências Médicas da Índia (AIIMS), do Instituto Indiano de Tecnologia Química (IICT) e de outras instituições confirmaram que os resíduos de pesticidas podem ser a razão para o surto da doença misteriosa que abalou a cidade de Eluru, no Estado de Andhra Pradesh.







A AIIMS revelou que foi detetado chumbo em amostras de sangue de cerca de 30 pacientes. Já o níquel, outro produto químico potencialmente tóxico, foi encontrado em amostras de leite retiradas das casas dos doentes.





"A presença de níquel nas amostras de leite é um alerta. Não deve estar presente nas amostras de leite. É alarmante", disse Avr Mohan, médico do Hospital Distrital Eluru, ao

, disse Avr Mohan, médico do Hospital Distrital Eluru, ao Al Jazeera





Outros testes preliminares também revelavam presença de chumbo nas amostras de sangue de familiares dos pacientes.







"O chumbo não é encontrado noutras amostras. Foi encontrado apenas nas amostras de sangue dos pacientes", disse Mohan. "A fonte precisa ser identificada".







Os especialistas do IICT, por seu lado, confirmaram que não foi detetado nenhum vestígio de metais pesados ​​- chumbo, níquel ou arsénico - ou resíduos de pesticidas em 21 amostras de água potável. No entanto, em algumas amostras de sangue foi detetado endosulfan (um inseticida organoclorado) e DDT (outro pesticida).







De acordo com os investigadores, os testes sugerem que organoclorados e mesmo organofosforados - compostos utilizados na agricultura - podem ser a causa da doença e os pesticidas podem ser os responsáveis ​​pela presença destes produtos químicos.



Os especialistas, no entanto, dizem que as razões exatas só podem ser identificadas depois de se analisar mais amostras de alimentos, água e vegetais nos próximos meses.





O Instituto Nacional de Nutrição de Hyderabad, contudo, analisou já alguns alimentos e encontrou resíduos de pesticidas e herbicidas em amostras de tomate e berinjela. Os investigadores encontraram ainda vestígios de mercúrio no arroz e resíduos de organofosforados no sangue dos pacientes.





As conclusões dos investigadores foram reveladas durante uma videoconferência realizada pelo primeiro-ministro de Andhra Pradesh, YS Jaganmohan Reddy, na quarta-feira. O governante exigiu que fossem realizados mais testes para que os incidentes como o surto na cidade de Eluru não se repitam, pedindo também testes de amostras de água potável de todas as fontes em todo o Estado.



"As amostras devem ser colhidas sistematicamente e analisadas por especialistas. Todos estes testes devem ser analisados ​​e as medidas necessárias devem ser tomadas em conformidade", afirmou o governante, que pediu também ao Departamento de Agricultura para retirar os pesticidas prejudiciais e para encorajar os agricultores a optarem por alternativas orgânicas.







"O Departamento da Agricultura deve concentrar-se em retirar do mercado pesticidas prejudiciais".





O ministro-chefe considera que o uso indiscriminado de pesticidas e inseticidas não autorizados deve ser interrompido.



"Educar os agricultores sobre a agricultura orgânica e o uso dos agrotóxicos permitidos. Assim, podemos evitar a contaminação dos alimentos", afirmou.





A hipótese inicial era de esta a doença teria sido causada pela água potável contaminada, mas os testes não mostraram qualquer indício sobre essa possibilidade. A falta de ligação entre os casos é também um dos principais fatores que confundem os especialistas.



Desde 5 de dezembro, esta doença misteriosa já afetou mais de 600 pessoas na Índia na região, tendo a maioria recuperado já.