Índia. Trabalhadores soterrados já estão a sair do túnel onde estiveram presos17 dias

Um primeiro homem já foi resgatado do túnel, e os restantes vem logo atrás - de acordo com Chandran, um trabalhador que foi responsável por levar comida para os homens dentro do túnel, reporta a BBC.







Os 41 trabalhadores que têm estado presos há 17 dias, dentro de uma pequena bolsa de oxigénio, começaram a sair para o exterior, numa operação que ainda deverá demorar algumas horas.







As equipas de resgate conseguiram abrir caminho, através da instalação de um tudo de 90 centímetros, para poder retirar os trabalhadores, um a um.





Os homens ficaram presos dentro da montanha depois que um deslizamento de terra nas proximidades fez colapsar o interior do túnel, em Uttarkashi.





As autoridades acreditam que nenhum dos trabalhadores terá ficado ferido. O grupo tem sido assistido através de sondas.