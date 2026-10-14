Índia. Treze crianças morrem em naufrágio no Rio Ganges

A embarcação virou ao anoitecer enquanto atravessava o rio para levar passageiros a um festival religioso numa aldeia do estado de Bihar.

"As buscas foram retomadas hoje de manhã, depois de terem sido suspensas devido à escuridão", disse Varsha Singh, uma autoridade do distrito de Vaishali, acrescentando que várias pessoas ainda estavam desaparecidas.

Seis passageiros também foram hospitalizados, disse o médico Nirmal Kumar.

"Estava escuro quando de repente ouvimos crianças a gritar e a pedir ajuda. Só conseguimos salvar três crianças graças à luz dos nossos telemóveis e lanternas", disse Radi Yadav, um residente que participou no resgate.

Segundo outro residente da aldeia, Ramlakhan Rai, o barco foi concebido apenas para seis pessoas, mas transportava pelo menos 20 a 25.

"Mesmo sabendo das péssimas condições deste pequeno barco, as autoridades locais não fizeram nada para o substituir ou reparar", acusou.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, manifestou o seu "profundo pesar" após o acidente e prometeu assistência financeira às famílias das vítimas.

Os naufrágios são frequentes na Índia, devido a embarcações sobrecarregadas, incumprimento das normas de segurança ou falta de equipamento de segurança.