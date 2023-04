Índia ultrapassa a China e torna-se o país mais populoso do mundo

Previsões da ONU apontam para que a população indiana atinja esta sexta-feira, 14 de abril, o número de 1.425.775.850, um valor que destrona a China. A mudança marca um marco significativo para a país do sul da Ásia e terá implicações de longo alcance para sua economia, sociedade e influência global.



Não é conhecido o número exato da população indiana (o censos de 2021 foi adiado indefinidamente devido à pandemia de covid). No entanto, todos os sinais apontam para um crescimento exponencial. Por outro lado, a população chinesa está em queda.

Durante as mesmas décadas em que o crescimento da população da Índia disparou, as taxas de fertilidade têm vido a diminuir."O principal objetivo do planeamento familiar era abrandar o crescimento populacional como forma de apoiar o desenvolvimento económico do país, que nessa altura tinha apenas alguns anos", afirmou Anita Raj, Professora de Saúde Pública Global e Diretora do Centro sobre Equidade de Género e Saúde na Universidade da Califórnia em San Diego, à

O esquema de planeamento familiar tem tido alguns sucessos. Um inquérito à saúde familiar na Índia, realizado em 2022, revelou que quase 100 por cento das mulheres e homens com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos têm conhecimento de pelo menos um método contracetivo .







A saúde pública fornece a 68 por cento da população contracetivos modernos (produtos ou procedimentos médicos utilizados para prevenir a gravidez, tais como preservativos, a pílula e o DIU, em oposição aos métodos tradicionais, tais como a retirada, métodos ritmados ou a abstinência).

No entanto, para Anita Raj perante uma população em ascensão há trabalho a fazer. “As taxas totais de fertilidade diminuíram durante anos. Contudo, se o objetivo era uma verdadeira escolha e autonomia reprodutiva das mulheres, devia ter sido feito mais”.







A projeção da "variante média" da ONU coloca o pico de crescimento em 1,7 mil milhões de pessoas em 2064. As projeções de "variante baixa" veriam a curva de crescimento começar a nivelar em 2047.

Esterilização

“A enfase do programa nacional de planeamento familiar foi historicamente colocada na dimensão de família, e consequentemente, a esterilização foi o foco”, frisa Raj.Algo que se deve a uma sociedade patriarcal.Mas há também resistência à vasectomia masculina devido a "estigma e tabus" persistentes, sublinhou Debanjana Choudhuri, especialista em direitos do género na Índia.A aplicação da lei com mão pesada levou os homens a serem pressionados a fazer vasectomias sob pena de verem os seus salários aferrados ou perderem os seus empregos. Os homens pobres arriscaram-se a ser apanhados pela polícia nas estações ferroviárias e rodoviárias antes de serem enviados para a esterilização.O resultado na Índia moderna é que "a vasectomia de bisturi tem uma adesão muito fraca", acrescentou Choudhuri.Os esforços do Estado ainda evitam diversificar os métodos contracetivos. A esterilização para homens e mulheres é incentivada com pagamento, e alguns Estados introduziram uma política de duas crianças com penalidades, como a proibição de manter empregos governamentais para os que não cumprirem. O sector privado da saúde é o principal fornecedor de contracetivos de pílulas, injetáveis e preservativos.

Controlo contracetivo

Além de colocar o fardo sobre as mulheres, a confiança na esterilização feminina limita as opções das mulheres. "A esterilização não suporta o espaçamento de partos, que é importante para a saúde e sobrevivência materna e infantil. Também não é uma solução para assegurar o controlo das mulheres sobre o momento da gravidez, limitando-as”, disse Raj., sublinhou.As condições socioecónomicas também definem muitas das escolhas das mulheres em torno do planeamento familiar. O inquérito de saúde familiar de 2022 encontrou mulheres mais pobres e menos instruídas que vivem em zonas rurais, que provavelmente terão mais filhos em idades mais jovens e menos expostas a mensagens de planeamento familiar do que as mais ricas, instruídas e urbanas.A geografia também desempenha um papel, com as mulheres das zonas mais pobres da Índia Oriental menos propensas a usar quaisquer métodos contracetivos, e especialmente menos propensas a usar contracetivos modernos., afirmou Alistair Currie, diretor de campanha da Population Matters, uma instituição de caridade com sede no Reino Unido que se ocupa do tamanho da população.Com a atual forma, os esforços do governo indiano estão a abrandar o crescimento populacional a um ritmo cada vez mais rápido, mas os dados indicam que o planeamento familiar tem um papel cada vez mais importante., acrescentou Currie. "Se fosse esse o caso, então veríamos uma taxa de fertilidade mais baixa na Índia".Além disso, surge um surto de crescimento populacional:Para Choudhuri, "há um preconceito que vem com o programa de planeamento familiar - porque se chama planeamento familiar, muitas pessoas sentem que não é dirigido a elas. A população adolescente precisa de ser trazida para a conversa sobre contraceção. Neste momento, eles são excluídos, o que é alarmante".