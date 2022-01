Índia vacina 75% da população adulta num ano

Apesar da percentagem de vacinação, as autoridades de saúde indianas relataram hoje a morte de 893 pessoas nas últimas 24 horas, ressalvando que 400 correspondam a uma retificação dos dados do estado de Kerala, no sul, que somam mortes de meses anteriores e não foram incluídas na contagem.

O ministério da Saúde informa que, ao todo, já receberam duas doses da vacina 705,4 milhões de indianos, correspondente a três quartos da população da Índia maior de 18 anos, estimada em cerca de 950 milhões de pessoas, segundo os dados do ministério hoje divulgados.

O objetivo era vacinar 100 por cento da população, estando em curso no país a vacinação de jovens com mais de 15 anos, que começou em meados de janeiro, juntamente com as doses de reforço da vacina, até agora permitidas apenas para maiores de 65 anos e profissionais de saúde.

No total, 1.657 milhões de vacinas foram administradas na Índia, uma média de 5,8 milhões de vacinas por dia.

"75% de todos os adultos estão totalmente vacinados. Parabéns aos nossos concidadãos por este feito", disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, numa mensagem publicada no Twitter, adiantando estar "orgulhoso de todos" que permitem ser um sucesso a campanha de vacinação.

A Índia passou do pico de uma terceira vaga de covid-19, que começou no início de dezembro, registando mais de 300 mil infeções por dia, tendo esta semana as autoridades de saúde indianas confirmado que a variante omícron é dominante no país.

Segundo o relatório hoje divulgado, registam-se 234.281 novas infeções nas últimas 24 horas, com mais de 90% dos casos em isolamento e com sintomas leves ou moderados.

A covid-19 provocou mais de 5,64 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.827 pessoas e foram contabilizados 2.566.551 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.