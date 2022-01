Indígenas levantam bloqueio contra barcos petroleiros na Amazónia peruana

Os nativos da comunidade Saramurillo, do grupo étnico Kukama Kukamiria, concordaram em permitir o desembarque de barcaças carregadas com petróleo bruto do campo petrolífero Lote 95, operado pela empresa canadiana PetroTal, e prometeram manter relações cordiais com empresas e instituições.



Em troca o governo peruano comprometeu-se a satisfazer várias exigências da comunidade indígena em relação ao fornecimento de eletricidade, educação, saúde e instalações comunitárias.



O acordo foi alcançado após dois dias de negociações entre representantes da comunidade nativa e o Governo na sede do Instituto Peruano de Investigação Amazónica (IIAP), localizado na cidade de Iquitos, capital da região do Loreto (nordeste), a maior do Peru.



"O diálogo é o caminho a seguir: representantes da comunidade nativa de Saramurillo, autoridades locais e o poder executivo chegaram a acordos que permitirão avançar na resposta às exigências da população local", celebrou a primeira-ministra, Mirtha Vasquez.



Entre os compromissos adotados pelo Executivo está a adjudicação do concurso para o projeto de "melhoria e integração do sistema elétrico nas comunidades de San José de Saramuro e Saramurillo", com o objetivo de completar o trabalho durante o corrente ano.



Do mesmo modo a PetroTal e a empresa estatal Petroperu, o operador do gasoduto, comprometeram-se a financiar a construção de um edifício comunitário para a comunidade.



Foi também acordado acelerar o processamento de vários projetos de educação e saúde, e a presidência do Conselho de Ministros irá coordenar com vários ministérios, tais como Agricultura, Ambiente, Energia e Justiça para definir ações para que a comunidade aborde os vários problemas levantados pelo chefe nativo.