Indonésia contra o fim da desflorestação até 2030

", disse a ministra Siti Nurbaya Bakar no seu perfil do Facebook na quinta-feira, apontando as diferentes fases de desenvolvimento entre países.Nurbaya, que reiterou o compromisso do seu país em controlar as emissões poluentes, disse que o plano de desenvolvimento em grande escala iniciado pelo presidente indonésio, Joko Widodo, "".", afirmou, salientando a diferença de terminologia e interpretação do termo "desflorestação" entre os países europeus e a Indonésia.Os comentários do ministra vêm depois da Indonésia, onde um terço das florestas tropicais do mundo se encontra, e 127 outros países terem assinado o tratado na segunda-feira, comprometendo-se a "".Nos últimos anos, grupos ambientalistas como o Greenpeace e a Global Forest Watch acusaram a Indonésia de desmatar milhares de hectares de floresta tropical virgem para dar lugar a plantações de óleo de palma, entre outras culturas.Na sua mensagem, a ministra defendeu a necessidade de limpar áreas florestais nas ilhas de Bornéu (conhecidas como Kalimatan em indonésio) e Sumatra para a construção de estradas ligando milhares de aldeias.

A Indonésia anunciou há alguns anos a construção de uma nova capital em Kalimantan até 2024, levantando as suspeitas dos ambientalistas sobre os possíveis danos no rico ecossistema da ilha, que é habitado por muitas espécies protegidas.