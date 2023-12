Onze alpinistas foram encontrados mortos depois da erupção do vulcão Marapi na Indonésia. Há mais 12 desaparecidos mas as buscas foram temporariamente interrompidas por questões de segurança.

Estavam 75 pessoas no local no momento da erupção. As autoridades elevaram o alerta para o segundo nível mais grave e proibiram os residentes de se aproximarem até três quilómetros da cratera.