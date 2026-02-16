Indonésia planeia enviar mil soldados para Gaza até abril

O porta-voz do Exército indonésio, Donny Pramono, afirmou que este número aumentará para um total de 8.000 soldados até junho.

Pramono sublinhou que o papel destas tropas será humanitário e afastou qualquer envolvimento em combate.

A este respeito, o porta-voz indonésio adiantou que o Governo aguarda ainda um acordo entre as partes envolvidas para determinar a localização exata deste destacamento, de acordo com informações recolhidas pelo portal de notícias Republik Merdeka.

"Ainda não sabemos. Estamos simplesmente a preparar-nos", disse Pramono, explicando que a medida "não é uma simples operação de segurança, mas um reflexo da posição da política externa do país".

"Isto faz parte do compromisso da nossa nação. É claro que, acima de tudo, queremos o reconhecimento da independência do povo palestiniano", afirmou.

A Indonésia anunciou a sua participação no Conselho de Paz de Gaza no final de janeiro, criado após uma proposta dos Estados Unidos.

O objetivo do Conselho seria consolidar "um cessar-fogo permanente, apoiar a reconstrução de Gaza e promover uma paz justa e duradoura baseada no direito palestiniano à autodeterminação e ao estabelecimento do seu Estado de acordo com o direito internacional", abrindo assim caminho à segurança e estabilidade dos países e povos da região.