Indonésia retoma tráfego aéreo gradualmente após erupção vulcânica

As perturbações causadas pela erupção, no domingo, do Anak Krakatau, vulcão situado a 150 quilómetros de Jacarta, levaram ao cancelamento ou adiamento de cerca de 3.000 voos e deixaram mais de 340.000 passageiros retidos, o que faz desta uma das maiores perturbações do tráfego aéreo no país nos últimos anos.

O principal aeroporto do país, Soekarno-Hatta, que serve a capital, bem como outros quatro aeroportos, reabriram esta madrugada, depois de as autoridades terem limpo as infraestruturas das cinzas vulcânicas, informou o Governo indonésio.

O ministro dos Transportes, Dudy Purwagandhi, alertou que levará algum tempo até que o tráfego volte ao normal, uma vez que as autoridades aeroportuárias têm de garantir que todos os aviões estão em condições de voar.

Cerca de 178 aeronaves encontravam-se na manhã de hoje nas pistas do aeroporto Soekarno-Hatta, precisou o ministro em declarações à imprensa, citadas pela agência France Presse.

"Vamos utilizar estas aeronaves, mas antes de o fazer, queremos garantir a sua aeronavegabilidade. Por isso, isto poderá demorar um pouco mais de tempo", declarou Dudy, pedindo "um pouco de paciência aos passageiros".

Três voos descolaram pouco depois da reabertura do aeroporto, anunciada esta madrugada, incluindo dois voos comerciais com destino ao leste da Indonésia.

Situado no estreito que separa as ilhas de Java e Sumatra, o Anak Krakatau ("Filho do Krakatoa") tem apresentado atividade esporádica desde o surgimento, no início do século passado, no seio da caldeira formada na sequência da erupção de 1883 do vulcão então denominado Krakatoa.

Essa catástrofe foi uma das mais mortíferas da história, com um balanço estimado em 35.000 mortos.

O vulcão voltou a entrar em erupção, pelo menos, três vezes já esta manhã, mas com menor intensidade do que no domingo, indicou a diretora da Agência de Geologia, Lana Saria.

A Indonésia, um vasto arquipélago de 17.000 ilhas, situa-se no Cinturão de Fogo do Pacífico, onde o encontro das placas tectónicas gera uma intensa atividade vulcânica e sísmica.