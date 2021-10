Indústria brasileira apresenta propostas para negociações climáticas na cimeira do clima

O documento elaborado pela CNI contém recomendações para as negociações em três frentes:De acordo com o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, esta é uma década decisiva para a questão climática e é urgente que países, empresas e sociedade tenham ações mais firmes e ambiciosas para evitar impactos mais severos do aquecimento global.Andrade reforçou o princípio da responsabilidade comum, frisando que esta deverá ser "diferenciada entre países desenvolvidos e em desenvolvimento".O presidente da CNI destacou ainda que a indústria brasileira está comprometida com essa agenda e que irá mostrar o seu trabalho na COP26, que ocorrerá entre 31 de outubro a 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia.", afirmou, citado em comunicado.





Propostas brasileiras







Entre as principais propostas da indústria brasileira está a "transição justa e com segurança jurídica" entre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Quioto, e o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (MDS), do Acordo de Paris.Outra proposta é que haja mais esforços da presidência da COP para garantir o compromisso de arrecadar 100 mil milhões de dólares (86,27 mil milhões de euros) em recursos para o clima por ano, para apoiar países em desenvolvimento nesse processo, e a definição de um sistema de governança do fundo para o financiamento climático.Além disso, propõe que haja previsibilidade de recursos adicionais para ações de adaptação climática.





A comitiva brasileira procurará mobilizar o maior número de países para alcançar grandes consensos, como aumentar o financiamento dos países ricos às nações que conservem a natureza e transformem as suas economias.Por outro lado, os compromissos que o Brasil assumirá serão os mesmos anunciados há meses:, segundo o ministro.Em entrevista ao canal televisivo norte-americano CNN, na terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou que o Brasil criará um pacote de 2,5 mil milhões de dólares (2,16 mil milhões de euros) em infraestrutura verde, a ser anunciado na COP26.