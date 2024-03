Inédito. Tribunal culpa pai por matança feita pelo filho em escola dos EUA

ignorou o estado mental do filho (então com 15 anos) e é responsável por não ter guardado em segurança a pistola semiautomática que ofereceu a Ethan como prenda de Natal. Razões que justificam a condenação do pai e da mãe do autor dos disparos. Para além das vítimas mortais (com idades entre os 14 e os 17 anos), outras sete pessoas ficaram feridas. São quatro as acusações por homicídio involuntário que sentam James Crumbley no banco dos réus. O Tribunal considera que ele(então com 15 anos) e é responsável por não ter guardado em segurança a. Razões que justificam a condenação do pai e da mãe do autor dos disparos.





James Crumbley esteve na quinta-feira em tribunal, onde ouviu, imperturbável, que vai ser condenado num caso que marca a primeira vez que pais são acusados de homicídio involuntário pelo facto de um filho ser o autor de um tiroteio nos EUA.





A advogada de defesa argumentou que James Crumbley não poderia saber o que filho estava a pensar fazer. No entanto, durante o julgamento, várias testemunhas afirmaram que, na manhã do tiroteio, um professor descobriu que Ethan Crumbley desenhou uma arma, uma bala e uma figura ensanguentada ao lado das palavras "Sangue por toda parte", "A minha vida é inútil" e "Os pensamentos venceram”.



Os pais de Ethan foram chamados à escola, nesse dia, e avisados de que o filho precisava de aconselhamento e que o deviam levar embora. Os pais, que inicialmente não queriam levar o filho para casa, levaram-no embora e recusaram-se a revistar a mochila. Poucas horas depois, o adolescente voltou para a escola com a arma oferecida no Natal e começou a disparar.





Para além de testemunhas, a acusação apresentou como prova uma mensagem de texto que Ethan enviou a um amigo em que dizia que tinha pedido ao pai para o levar ao médico, mas James Crumbley “deu-me uns comprimidos e disse-me para eu os engolir e aguentar”.





Em fevereiro, a mãe de Ethan também foi julgada e condenada pelas mesmas acusações. Ambos vão conhecer as sentenças no início de abril e podem ser condenados a pena de prisão até aos 15 anos.





Em 2022, Ethan Crumbley confessou ser culpado por quatro acusações de homicídio em primeiro grau e foi condenado a prisão perpétua sem poder sair em liberdade condicional.