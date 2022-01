Infetados com variante Ómicron no Reino Unido revelam sintomas menos graves da doença

A secretária de estado do governo britânico, com a pasta das vacinas e Saúde Pública, Maggie Throup, entrevistada pela Sky News, garante que os efeitos da Ómicron são menos severos do que os provocados pelas anteriores variantes do vírus.