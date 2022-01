Influência da Rússia em África é sobrestimada

A Rússia tem vindo a aproximar-se progressivamente de África desde a primeira visita do Presidente, Vladimir Putin, ao continente em 2006, e sobretudo desde que Moscovo foi sancionado pelo Ocidente devido à sua intervenção no leste da Ucrânia e na Crimeia, em 2014.

Na primeira cimeira Rússia-África, em 2019, o Presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscovo não pretende participar "numa nova `repartição` da riqueza do continente", mas sim envolver-se numa "competição pela cooperação com África, desde que essa cooperação seja civilizada e se desenvolva no cumprimento da lei".

O crescente interesse da Rússia no continente africano causa preocupação nos tradicionais países parceiros de África, nomeadamente nas antigas potências coloniais europeias e nos Estados Unidos, mas analistas contactados pela Lusa relativizam o impacto da influência russa.

"A maior descoberta para nós foi que a presença da Rússia em África é por vezes sobrestimada e que, apesar de estar a crescer, não podemos sequer compará-la com as relações de África com os seus parceiros mais tradicionais e com países como a China", disse à Lusa a investigadora do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais (SAIIA, na sigla em inglês) Cayley Clifford, especialista na relações russo-africanas e que dirige um programa de investigação de dois anos lançado em março pelo SAIIA para perceber o envolvimento estratégico da Rússia em África.

Clifford lembra que, apesar de a Rússia ter uma relação histórica com África, devido à participação da União Soviética nas lutas de libertação colonial de muitos países africanos, esta relação não tem o mesmo nível de envolvimento das antigas colónias, como Reino Unido, França ou Portugal, cuja presença "ainda é muito fortemente sentida em todo o continente".

E apesar de Pequim e Moscovo serem por vezes vistos "como concorrentes" em África, a especialista diz que os países africanos têm relações diplomáticas e económicas muito mais profundas com a China do que com a Rússia.

Para o jornalista e analista da Chatham House Aanu Adeoye, a diferença entre a presença em África da Rússia e a China tem sobretudo a ver com a dimensão económica.

"Em 2019 fiz uma peça para a dizer que a China tinha dado 150 mil milhões dólares em empréstimos a países africanos. É muito dinheiro. (...) Pequim está interessada em desenvolvimento de infraestruturas, em construir linhas férreas, barragens, aeroportos", diz Adeoye.

Já a Rússia "não tem essa vantagem financeira, por isso o que está a fazer é `diplomacia barata`", nomeadamente vendendo armas a alguns países ou apoiando-os na luta contra os `jihadistas`, o que distingue a atuação russa em África da chinesa e da ocidental, diz Adeoye.

Alem disso, a Rússia está sobretudo em países pequenos, como a República Centro-Africana, lembrou o investigador nigeriano, exemplificando que no seu país "os principais atores ainda são o Reino Unido e os Estados Unidos, além da China".

E conclui: "O Ocidente e a China ainda são os maiores atores em África e a influência da Rússia ainda não é tão pronunciada. Muito disso tem a ver com simples economia: É preciso muito dinheiro para fazer andar as coisas".