"Infundadas" e "enganosas". Twitter lança alerta sobre afirmações de Trump

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Na terça-feira, umde Trump chamou a atenção para o alegado risco de utilização de boletins de voto postais, que são distribuídos e devolvidos por correio e que poderão ser utilizados nas próximas eleições para evitar a deslocação física das pessoas e a propagação do novo coronavírus no país, que é atualmente o mais afetado do mundo pela pandemia., começou por escrever o Presidente. “As caixas de correio vão ser assaltadas, os boletins vão ser forjados e até imprimidos ilegalmente e preenchidos fraudulentamente”.“O governador da Califórnia está a enviar boletins postais para milhões de pessoas, todas as pessoas que vivem nesse Estado, independentemente de quem são ou de como lá chegaram.”, concluiu Trump.Em resposta, o Twitter colocou no rodapé da publicação um símbolo de alerta para a verificação de factos acompanhado da frase. Clicando nessa frase, os utilizadores são remetidos para uma página com notícias e resumos sobre o tema que explicam, ponto por ponto,Pouco depois de a etiqueta de verificação de factos ter sido aplicada, Donald Trump acusou o Twitter de“Estão a dizer que a minha afirmação sobre os boletins postais, que vão levar a fraude e corrupção massivas, está incorreta, com base na verificação de factos vinda de notícias falsas da CNN e do”, escreveu na mesma rede social.

“Informações potencialmente enganosas”

O Twitter já justificou a sinalização, afirmando que a mesma teve como objetivo fornecer “contexto” às declarações do Presidente. Sublinhou, porém, que osnão violaram as regras da empresa pois não desencorajam diretamente as pessoas de votar. explicou uma porta-voz do Twitter à CNN. “A decisão está em linha com a abordagem que iniciámos no início deste mês” numa iniciativa de combate à desinformação, acrescentou.Vários Estados norte-americanos têm sido pressionados para utilizarem o sistema de boletins de voto postais depois de uma sondagem recente ter revelado queTodos os Estados possuem já algum método de votação à distância, mas os requisitos para que seja permitido a alguém votar dessa forma variam de local para local.Enquanto alguns Estados conduzem as votações inteiramente via boletins postais, outros apenas fornecem esse tipo de boletim a quem o pedir. Mas, no geral, os Estados requerem que os eleitores tenham uma razão válida para não poderem votar presencialmente.