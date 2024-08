Confrontos entre extrema-direita e polícia britânica marcaram as últimas horas em Suderland. É ainda uma reação ao esfaqueamentos de três crianças em Southport. Os manifestantes entendem que o responsável do caso é um imigrante apesar de as autoridades o identificarem como um jovem de 17 anos nascido na Grã-Bretanha e de ascendência ruandesa.