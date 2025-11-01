Inglaterra. Ataque com faca em comboio provoca vários feridos





O comboio seguia na região de Cambridgeshire, cerca de 80 quilómetros a norte de Londres.





A LNER, que opera serviços ferroviários no leste de Inglaterra e na Escócia, pediu aos passageiros que evitem viajar de comboio, prevendo que haja "grandes transtornos" na operação.





Na primeira reação ao sucedido, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que este incidente era "extremamente preocupante".





"Os meus pensamentos estão com todos os afetados, e deixo o meu agradecimento aos serviços de emergência pela resposta dada", acrescentou o chefe de Governo britânico.



, informou a Polícia britânica de Transportes este sábado através da rede social X, acrescentando que "duas pessoas foram detidas"., indicou ainda a polícia.