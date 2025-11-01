Mundo
Inglaterra. Ataque com faca em comboio provoca vários feridos
A polícia britânica adiantou que o ataque com uma arma branca ocorreu num comboio na região de Cambridge, no leste de Inglaterra. Ao final da noite de sábado, duas pessoas tinha sido detidas e havia registo um número indeterminado de feridos.
"Estamos a intervir numa ocorrência num comboio que seguia para Huntingdon, onde várias pessoas foram esfaqueadas", informou a Polícia britânica de Transportes este sábado através da rede social X, acrescentando que "duas pessoas foram detidas".
"Várias pessoas foram levadas para o hospital", indicou ainda a polícia.
A London North Eastern Railway (LNER) anunciou entretanto o encerramento de todas as suas linhas enquanto os serviços de emergência estão na estação de Huntingdon.
O comboio seguia na região de Cambridgeshire, cerca de 80 quilómetros a norte de Londres.
A LNER, que opera serviços ferroviários no leste de Inglaterra e na Escócia, pediu aos passageiros que evitem viajar de comboio, prevendo que haja "grandes transtornos" na operação.
Na primeira reação ao sucedido, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que este incidente era "extremamente preocupante".
"Os meus pensamentos estão com todos os afetados, e deixo o meu agradecimento aos serviços de emergência pela resposta dada", acrescentou o chefe de Governo britânico.