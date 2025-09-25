Iniciativa para compra de armamento dos EUA arrecadou 1,8 mil milhões de euros - Zelensky

A "eficácia e a expansão" da iniciativa PURL (Lista de Pedidos Prioritários da Ucrânia) foi discutida por Zelensky com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, na quarta-feira à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, indicou o Presidente ucraniano no X.

"Em apenas dois meses desde o seu lançamento, a iniciativa, que permite a compra de armamento norte-americano com o apoio financeiro dos Estados-membros da NATO, já atingiu os 2,1 mil milhões de dólares. É importante aumentar tanto as contribuições como o número de países participantes", disse Zelensky.

"Discutimos também as ameaças decorrentes da escalada da agressão russa. As violações do espaço aéreo dos Estados-membros da NATO não são erros, mas sim ações deliberadas da Rússia", adiantou.

Financiada por aliados europeus e pelo Canadá, a iniciativa PURL consiste em pacotes periódicos, cada um no valor aproximado de 500 milhões de dólares (428,6 milhões de euros), contendo equipamento e munições identificados pela Ucrânia como prioridades operacionais.

Entre eles, incluem-se meios que os Estados Unidos podem fornecer em maiores quantidades que a Europa e o Canadá por si sós.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.