Início dos trabalhos de reposição elétrica em Zaporijia - ONU

"Começaram os trabalhos para reparar as linhas elétricas" em torno do local, escreveu o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, na rede social X.

O início das reparações foi anunciado na quarta-feira pela agência sediada em Viena, na Áustria, numa tentativa de pressionar uma "situação insustentável".

A maior central nuclear da Europa está ocupada desde março de 2022 pelas forças russas.

A 23 de setembro, perdeu a ligação à rede pela décima vez, sendo esta a mais longa interrupção total do fornecimento elétrico externo desde o início da invasão russa da Ucrânia.

A AIEA indicou que a central é agora alimentada por sete geradores de emergência a gasóleo e são necessárias reparações nas linhas elétricas em ambos os lados da linha da frente, a vários quilómetros do local.

A agência da ONU não especificou quanto tempo durarão os trabalhos nem quando a energia será totalmente restabelecida.

Segundo a AIEA, a segurança continua assegurada, com o combustível dos seis reatores desligados a continuar a ser arrefecido eficazmente e o nível de radioatividade mantido normal.

Localizada perto da cidade de Energodar, ao longo do rio Dnieper, a central nuclear fica próxima da linha da frente.

Antes da guerra, os seis reatores produziam cerca de um quinto da eletricidade da Ucrânia, tendo sido desligados após a tomada de controlo por Moscovo.

A central precisa de eletricidade para manter os sistemas de refrigeração, que impedem um acidente nuclear.

No início de outubro, Moscovo afirmou que a situação estava "sob controlo" em Zaporijia, após declarações alarmantes do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Moscovo e Kiev acusaram-se mutuamente várias vezes de arriscar uma catástrofe nuclear ao atacar o local.