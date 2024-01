"Injustiça flagrante". Manifestante com problemas de saúde mental executado no Irão

Ghobadlou foi condenado por homicídio e “corrupção na Terra” por ter atropelado mortalmente um polícia durante um protesto perto da capital iraniana, em setembro de 2022, contra a morte da jovem Mahsa Amini, detida por usar incorretamente o lenço na cabeça (hijab).



Vários grupos de Direitos Humanos estão a contestar a execução do jovem iraniano que sofria de uma deficiência psicossocial, alegando que foi alvo de um julgamento injusto.



"A execução no Irão de Mohammad Ghobadlou, que sofria de problemas mentais, é uma injustiça flagrante, um assassinato cometido sob o pretexto de um procedimento judicial desprovido de qualquer imparcialidade", denunciou Hadi Ghaemi, diretor executivo do Centro para os Direitos Humanos no Irão, com sede em Nova Iorque. Mohammad Ghobadlou, de 23 anos, foi executado na manhã desta terça-feira na prisão de Ghezel Hesar, na cidade de Karaj, perto de Teerão.

A lei e as normas internacionais proíbem a aplicação da pena de morte a pessoas que sofrem de problemas de saúde mental, de acordo com a Amnistia Internacional.



O advogado de Ghobadlou, Amir Raesian, escreveu na rede social X na noite de segunda-feira que a execução seria ilegal e equivaleria a “assassinato”, argumentando que o Supremo Tribunal anulou em julho a sentença de morte devido ao estado de saúde mental do seu cliente. Raesian diz ainda que apenas foi informado na noite de segunda-feira que a execução de Ghobadlou ocorreria na manhã seguinte.



Ghobadlou tinha recorrido da sua sentença de morte, proferida por um tribunal de primeira instância, mas o Supremo Tribunal confirmou posteriormente o veredicto original.



A agência de notícias Mizan, administrada pelo sistema judicial, informou que a afirmação do advogado do jovem iraniano não era verdadeira, lembrando que o Supremo Tribunal rejeitou duas vezes tais recursos.



"Se a agência de notícias Mizan está a dizer a verdade, deveria anunciar o número e a data de emissão deste veredicto", respondeu Raesian no X. De acordo com a Amnistia Internacional, documentos publicados pelos meios de comunicação iranianos mostram que Gholamhossein Mohseni Ejei, chefe do poder judicial do Irão, interveiu pessoalmente para cancelar a ordem de novo julgamento de Mohammad Ghobadlou e pedir a sua execução.



O ano passado, a Amnistia afirmou que Ghobadlou foi vítima de "julgamentos simulados grosseiramente injustos, marcados por 'confissões' contaminadas pela tortura e pela incapacidade de ordenar avaliações rigorosas de saúde mental, apesar da sua deficiência mental".



“A execução arbitrária de Mohammad Ghobadlou surpreendeu os seus familiares e o seu advogado, que aguardavam que ele fosse julgado novamente”, disse Diana Eltahawy, vice-diretora da Amnistia Internacional para o Médio Oriente e Norte de África.



Ghobadlou era acompanhado num hospital psiquiátrico por perturbação bipolar desde os 15 anos e tinha interrompido o tratamento meses antes dos acontecimentos que levaram à sua detenção, em 2022.



De acordo com informações obtidas pelo grupo de Direitos Humanos, após a sua detenção, Ghobadlou foi sujeito a repetidos espancamentos e não lhe foi administrada medicação para forçar a sua "confissão".

Nove prisioneiros executados desde os protestos

Nos últimos meses, o Irão intensificou as execuções. Segundo organizações de Direitos Humanos, esta é uma estratégia do governo iraniano que visa incutir o medo na população.



De acordo com a ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, 51 pessoas foram executadas desde o início de 2024 e a de Mohammad Ghobadlou é a nona ligada aos motins de 2022. Acredita-se que pelo menos quatro outras pessoas estejam condenadas à morte e outras 15 correm o risco de serem condenadas à pena de morte.



Os protestos de 2022 eclodiram após a morte de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos que foi detida pela polícia moral por usar o hijab “inadequadamente”.



As autoridades iranianas responderam aos protestos com o uso de força, detenções em massa e julgamentos simulados e precipitados, o que deu origem a uma onda de condenação mundial e sanções por parte dos Estados Unidos.



Durante os protestos que duraram meses, milhares de pessoas foram detidas e mais de 300 foram mortas, incluindo mais de 40 crianças, segundo dados das Nações Unidas.



c/agências