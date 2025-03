"Injustiça secular". Deputado italiano quer que filhos tenham apenas apelido materno

Ecco le grandi priorità della sinistra italiana: invece del doppio cognome, togliere ai bimbi il cognome del padre! Ma certo, cancelliamoli dalla faccia della terra questi papà, così risolviamo tutti i problemi… Ma dove le pensano ste idee geniali?😱🤣 pic.twitter.com/lLFhRgBZDh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 25, 2025

c/ agências

Dario Franceschini anunciou numa reunião do seu partido, na terça-feira, a intenção de apresentar um projeto de lei para que os filhos recebam apenas o apelido materno,como último nome.Em 2022, o Tribunal Constitucional italiano determinou que a prática de atribuir automaticamente aos recém-nascidos o apelido do pai em último lugar era “discriminatória e prejudicial à identidade da criança”.Por essa razão, a Justiça decidiu que os apelidos materno e paterno deveriam ser dados pela ordem de preferência dos progenitores, a menos que ambos concordassem em dar apenas um dos apelidos ao filho.Agora, Franceschini, que já foi ministro da Cultura, quer ir ainda mais longe,A oposição não demorou a contestar a ideia do democrata, começando por, escreveu nas redes sociais.“Em vez do sistema de duplo apelido, querem tirar às crianças o apelido do pai!Onde é que vão buscar estas ideias geniais?”, questionou Salvini.Em resposta, a eurodeputada do Partido Democrático Annalisa Corrado afirmou que “para Salvini, dar aos filhos o apelido da mãe significa apagar os pais da face da Terra”, portantoJá a senadora do italiano Movimento 5 Estrelas (M5S), Alessandra Maiorino, disse ter “saltado da cadeira” quando soube da intenção de Dario Franceschini.“Interpreto a sua proposta como uma provocação”, declarou. “Até porque”.Para Federico Mollicone, do partido da primeira-ministra Giorgia Meloni, a proposta representa uma mudança “do patriarcado para o matriarcado”, pelo que as crianças devem continuar a receber os dois apelidos.Cesare Mirabelli, presidente emérito do Tribunal Constitucional, disse acreditar que o projeto de lei de Franceschini