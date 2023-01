Inquérito. Apoio ao Brexit caiu a pique nos 27 e portugueses estão mais emocionalmente ligados à UE

Segundo o European Social Survey , se neste momento os cidadãos europeus tivessem de votar a favor ou contra a saída do Reino Unido da UE, haveria mais a oporem-se do que há seis anos.A maior queda no apoio ao Brexit registou-se na Finlândia.. Em 2022, apenas 15,4% deram essa resposta – uma queda de 13,2 pontos percentuais (p.p.).Quedas semelhantes foram registadas nos Países Baixos (onde a votação diminuiu 9,5 p.p.),, Áustria (8,5) e França (8,3). Segue-se a Hungria, com uma queda de 5,8 p.p., a Espanha e Suécia com 4,6, e a Alemanha com 2,6.As nações que mantêm elevada percentagem de apoio ao Brexit são, a Itália (com 20,1%) e a Suécia (19,3%). Ainda assim, as percentagens nesses países são inferiores às de há seis anos, tendo caído 4,5 p.p., 9,1 p.p. e 4,6 p.p., respetivamente.

Portugueses mais emocionalmente ligados à UE

O inquérito European Social Survey concluiu também que a ligação emocional dos inquiridos à Europa aumentou entre 2016 e 2022 na maioria dos Estados-membros.





Questionados sobre quão ligados se sentiam ao bloco dos 27 numa escala de zero a dez, 54,9% dos portugueses deram respostas entre os sete e os dez, enquanto em 2016 esse número tinha ficado pelos 41,5%.

Na Finlândia, o nível de ligação emocional da população com a Europa subiu de 46% para 58,7% nesse período de seis anos, enquanto na Hungria aumentou de 60% para 70,3%. Em Itália também é notável a diferença, passando de 37,2% para 44,3%, assim como na França, dos 44 para os 48,8%.

O European Social Survey é um inquérito académico transnacional, realizado de dois em dois anos por toda a Europa desde 2001.

Foi também perguntado aos inquiridos, tendo a percentagem mais alta sido registada em Espanha (95,3%) e a mais baixa na Chéquia (70,8%).Um outro inquérito, conduzido pela organização norte-americana Pew Research Center na primavera passada em dez Estados-membros, concluiu por sua vez que grandes maiorias em quase todos esses países tinham uma opinião favorável da UE, com uma média de 72% a vê-lo de forma positiva, em comparação com os 26% de pessoas com opinião negativa sobre o bloco.

Crise política no Reino Unido pode explicar resultados

O intervalo entre o European Social Survey de 2016 e o de 2022 cobre não só o tumultuoso processo de saída do Reino Unido da União Europeia – alvo de longas e tensas negociações -, como também a mais recente agitação no cenário político britânico, em simultâneo com a pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia.Em julho do ano passado,que levaram à saída de mais de 50 membros do seu Governo.Entre os escândalos esteve aquele conhecido por “Partygate”, envolvendo a realização de convívios e festas no número 10 de Downing Street durante o período de confinamento pandémico.Em setembro,, ao demitir-se passado 44 dias e no meio de uma crise económica. Truss reconheceu então que tinha ido “demasiado longe e demasiado rápido” com as suas reformas no setor da economia.Chegou então ao poder Rishi Sunak, que se mantém, até ao momento, na chefia do Governo britânico.Mathieu Gallard, diretor de investigação na empresa de estudos de mercado Ipsos, que conduz com frequência sondagens de opinião na União Europeia, vê os resultados do mais recente European Social Survey como reflexo de “um verdadeiro colapso” no apoio ao Brexit.“Parece o resultado do efeito cumulativo que combina”, defendeu em declarações ao