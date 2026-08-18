Instituto de Medicina Legal da Colômbia recebeu 304 corpos de vítimas

Os corpos recebidos são "provenientes dos departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca", os mais afetados pelo terramoto de magnitude 7,4, assinalou o IML.

Entre as mais de 300 vítimas identificadas "encontram-se 22 menores de idade", acrescentou o organismo em comunicado.

Cali, capital da reguão de Valle del Cauca, é a cidade com maior número de vítimas identificadas uma semana após o sismo, com 139, seguida por Pereira, capital de Risaralda, com 107, segundo o relatório de Medicina Legal.

O boletim acrescenta que também já foram identificados 12 corpos em Quibdó, capital de Chocó; nove em Buenaventura, seis em Buga e seis em Roldanillo, todas localidades de Valle del Cauca, e cinco em Manizales, capital de Caldas, entre outros lugares.

"O processo de entrega dos corpos decorre em coordenação com a Procuradoria-Geral da Nação, nas sedes correspondentes de cada município", refere o comunicado, precisando que os falecidos em Cali estão a ser entregues na cidade vizinha de Palmira.

O epicentro do terramoto situou-se em San José del Palmar (Chocó), na fronteira com Valle del Cauca e Risaralda, razão pela qual a maioria das vítimas mortais pertence a estas duas regiões.

O último balanço da Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres contabilizou no domingo 289 mortos, menos cinco do que no sábado; além de 4.187 feridos e 143 desaparecidos, enquanto 354 pessoas foram resgatadas de numerosos edifícios colapsados ou gravemente danificados.