Integração de migrantes. Portugal acima da média europeia

por RTP

Foto: António Antunes - RTP

Até meados do ano passado, Portugal tinha leis mais favoráveis à integração de imigrantes, a par da Suécia e da Finlândia. Os dados são do Mipex, o Índice Europeu de Políticas de Integração Migratória, que foi esta quinta-feira divulgado.

Portugal recebe uma classificação de 83 pontos num máximo de 100. A média da União Europeia é de 54.

O país destaca-se no acesso ao mercado de trabalho, reagrupamento familiar e acesso à nacionalidade.  Mas são ainda apontadas fragilidades em áreas como saúde e educação.

Apesar da posição de destaque neste índice, há alertas sobre possíveis retrocessos na lei.
