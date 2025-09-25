Integração de migrantes. Portugal acima da média europeia
Foto: António Antunes - RTP
Até meados do ano passado, Portugal tinha leis mais favoráveis à integração de imigrantes, a par da Suécia e da Finlândia. Os dados são do Mipex, o Índice Europeu de Políticas de Integração Migratória, que foi esta quinta-feira divulgado.
O país destaca-se no acesso ao mercado de trabalho, reagrupamento familiar e acesso à nacionalidade. Mas são ainda apontadas fragilidades em áreas como saúde e educação.
Apesar da posição de destaque neste índice, há alertas sobre possíveis retrocessos na lei.