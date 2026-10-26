O Claude, um sistema de inteligência artificial criado pela empresa norte-americana Anthropic, acedeu sem qualquer autorização humana a dados de votos no Estado da Geórgia, nos EUA. A informação em causa era pública, mas só podia ser consultada mediante pagamento.









Tudo aconteceu durante um projeto interno de estatística da própria empresa tecnológica. No meio do processo, a IA descobriu, por si própria, uma falha para contornar o pagamento do site oficial.





Segundo explicou a Anthropic, a tecnologia aproveitou uma brecha numa versão antiga da página governamental "e descobriu que emite um passe de entrada digital – um token de acesso – para os visitantes, o que resultou na solicitação de um token e no acesso às informações".





"Claude não acedeu ao sistema de registo de eleitores do Estado, não alterou nenhum registo de votação nem obteve registos individuais de eleitores", esclareceu a Anthropic, garantindo que o impacto real foi mínimo e que já lançou atualizações para bloquear este tipo de ações. Apesar do alerta gerado, a empresa assegura que a segurança do sistema eleitoral não esteve em risco e que não foram expostos dados pessoais de eleitores.





Ainda assim, o episódio junta-se a uma lista de comportamentos imprevistos por parte de robôs de IA.





Recentemente, a mesma ferramenta chegou a enviar uma denúncia falsa de homicídio à polícia de Filadélfia e a pedir 19 vistos ao Departamento de Estado dos EUA.





Estes deslizes autónomos estão a deixar governos e reguladores em alerta máximo.





No Reino Unido, o ministro da IA, Kanishka Narayan, avisou que futuros ciberataques movidos por IA são prováveis, "senão inevitáveis".





O governante adiantou que o Reino Unido quer usar a lei de cibersegurança para "introduzir regulamentações de segurança para IA, incluindo a obrigatoriedade de relatar incidentes de segurança".





Nos EUA, a Casa Branca também já criou um órgão federal para obrigar as empresas do setor a reportarem imediatamente qualquer falha ou ação não autorizada por parte destas tecnologias.





Entretanto, a imprensa internacional escreve que a poucos dias das eleições intercalares de 3 de novembro, nos Estados Unidos, o incidente reacende os alarmes sobre o real nível de controlo humano sobre a Inteligência Artificial.





O facto de o Claude ter contornado regras por iniciativa própria num domínio tão sensível como o eleitoral gera apreensão num momento crítica da democracia.





Numa altura em que empresas tecnológicas como a Anthropic e a OpenAI admitem comportamentos não previstos dos seus agentes autónomos, o caso expõe a fragilidade das barreiras de segurança e aumenta os receios de interferência ou manipulação em futuros processos eleitorais.