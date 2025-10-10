Inteligência Artificial. Nova aplicação da Open AI levanta alertas sobre desinformação

Basta escrever uma frase como "imagens de vídeo vigilância de um cão a ser preso por roubar um bife de um supermercado" para que, em poucos segundos, o vídeo seja criado por inteligência artificial.





Os vídeos irreais inundaram as redes sociais de tal forma que a Meta apressou o lançamento da sua própria aplicação de vídeo com IA, o Vibes, com receio de ficar atrás na corrida tecnológica.

Alarmes da desinformação



Equipas de repórteres do New York Times e da NPR testaram o Sora e testemunham que a ferramenta torna "a desinformação extremamente fácil e extremamente real".



O jornalista Geoff Brumfiel, da NPR, destacou que as "barreiras de proteção" da OpenAI ainda são frágeis. Num teste, foi possível criar um vídeo falso de Richard Nixon a anunciar que a chegada à Lua tinha sido encenada.





3rd time this week Lily & Quack got away 🤦‍♂️



Going to have to put a padlock on the baby gate next time pic.twitter.com/dt6rm51aTY — Sora (@Sora_memes) October 10, 2025

"Os nossos cérebros estão fortemente programados para acreditar no que vemos, mas devemos aprender a parar e pensar se um vídeo representa algo que realmente aconteceu no mundo real", alertou Ren Ng, professor na Universidade da Califórnia, ao New York Times. , mas devemos aprender a parar e pensar se um vídeo representa algo que realmente aconteceu no mundo real", alertou Ren Ng, professor na Universidade da Califórnia, ao

Como funciona o Sora



A aplicação usa o início de sessão do ChatGPT, que fornece dados para personalizar a experiência.



O feed da aplicação é semelhante ao do TikTok, com conteúdo "Para si" e "A seguir", além da opção "escolher um estado de espírito" para definir o tipo de vídeos que o utilizador quer ver.



Permite ainda enviar uma fotografia real e gerar um vídeo a partir dela. Em cerca de um minuto, o resultado pode ser publicado dentro do Sora ou noutras redes.





A ferramenta pode até usar o histórico do ChatGPT para afinar a criação de vídeos, uma funcionalidade que levanta novas questões sobre privacidade e personalização algorítmica.



O desafio e o risco para a verdade digital



deepfakes", ou seja, vídeos da IA falsos, num "brinquedo divertido", com enorme potencial viral e os limites entre o real e o artificial tornam-se cada vez mais difusos.



"Estamos a entrar numa nova era, em que a IA generativa permite criar conteúdo infinito, a custos cada vez mais baixos", afirmou Joe Marchese, cofundador da Human Ventures, à Reliable Sources. Alguns utilizadores recorrem ao Sora para vídeos humorísticos como lutas entre celebridades de Hollywood em anime. Mas outros usam a tecnologia para espalhar desinformação, incluindo imagens de crimes inventados captados por videovigilância.



@kanehollow1 #fyp #sora #michaeljackson #soraai ♬ original sound - KaneHollow

Especialistas alertam que a OpenAI está a transformar os "", ou seja, vídeos da IA falsos, numAlguns utilizadores recorrem ao Sora para vídeos humorísticos como lutas entre celebridades de Hollywood em anime. Mas outros









"Já ninguém vai estar disposto a aceitar vídeos como prova de nada", afirmou Lucas Hansen, fundador da organização CivAI, ao New York Times À medida que a IA se mistura com a criatividade e o entretenimento, cresce o debate sobre o papel das plataformas, dos reguladores e dos próprios utilizadores na defesa da integridade digital.



Para os especialistas, o Sora marca uma mudança profunda na perceção da verdade online.



A aplicação, lançada a 3 de outubro,, o que permite aos utilizadores publicar os seus vídeos IA, descarregá-los ou partilhá-los diretamente em plataformas concorrentes como o TikTok e Instagram.