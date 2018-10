Intempérie inunda Veneza e surpreende turistas

RTP29 Out, 2018, 21:32 / atualizado em 29 Out, 2018, 21:34 | Mundo

Autoridades locais revelaram que o nível da água subiu 1,56 metros, o registo mais alto desde 2012.



A maré ultrapassou as passagens pedonais elevadas, colocadas nas zonas submersas da cidade, obrigando as autoridades a socorrem vários turistas surpreendidos pela subida do nível da água.







Os residentes e trabalhadores que tipicamente utilizam placas de madeira ou metal para reforçarem as suas portas e assim impedir a água de entrar foram vistos, desta vez, a utilizarem bombas de pressão para despejar a água.



Em 2003, o Governo italiano aprovou o projeto de construção de um sistema complexo de portões à volta de Veneza. Quinze anos e 5,5 mil milhões de euros mais tarde, o projeto continua inacabado.