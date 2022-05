Intercalares americanas e aborto. Metade dos eleitores deverão votar face ao projeto de anulação de "Roe v. Wade"

No início deste mês, oteve acesso a documentos não públicos e divulgou que. Segundo o projeto de decisão divulgado, e escrito pelo juiz conservador Samuel Alito, o processo que há quase 50 anos sustentava que a Constituição norte-americana protegia o direito da mulher de fazer um aborto era “totalmente sem mérito desde o início”., lia-se nos documentos citados pelo jornal. Para o autor,

E agora, devido a esta polémica, quase metade dos norte-americanos estão mais inclinados a votar em novembro.



Democratas a favor de algum tipo de restrição

Partido republicano perde votos com proposta do supremo







O mesmo estudo conclui que 47 por cento dos eleitores vão apoiar os democratas “nas eleições deste ano” e que só 42 acham que vão apoiar os republicanos. Mas, em abril, antes da divulgação dos documentos sobre o projeto de anulação do “Roe v. Wade”, 47 por cento dos eleitores apoiavam o Partido Republicano e 44 por cento o Democrata.



“Os democratas têm agora vantagem nas eleições de meio de mandato, apesar de um índice de aprovação de 39 por cento para o presidente Joe Biden”, explica o estudo.







De facto, esta polémica pode trazer consequência a nível político, uma vez que 61 por cento dos norte-americanos “se consideram a favor do direito ao aborto”, o que incluiu 88 por cento dos democratas, 32 por cento dos republicanos e 59 por cento dos independentes. Apenas 34 por cento da população se diz contra o aborto.



“No entanto, apenas cerca de um terço dos norte-americanos assume uma posição extrema no debate sobre o aborto”, continua.







Para a pesquisa, realizada entre 9 e 13 de maio,lê-se na publicação.De acordo com os resultados da pesquisa,Também uma pesquisa da Kaiser Family Foundation de 2020 revelava que 27 por cento apoiariam a revogação da decisão e 69 por cento se opunham., concluem os autores da pesquisa.Contudo e apesar de a maioria ser contra o projeto,, indica o estudo.Mas o que mais se destaca neste inquérito é que,. O estudo indica queEntre estes, os democratas (66 por cento) afirmam estar mais inclinados a votar devido a esta questão do aborto do que os republicanos (40 por cento).. Além disso,o que inclui os 13 por cento que acham que o aborto deve ser permitido nos primeiros seis meses de gravidez, os 22 cento que acreditam que o aborto deve ser permitido durante os primeiros três meses de gravidez, os 23 por cento que dizem que o aborto deve ser permitido em casos de violação, incesto ou para salvar a vida da mulher grávida e os 10 por cento que diz que o aborto deveria ser permitido apenas para salvar a vida da grávida.Se esta proposta do Supremo avançar, os EUA vão voltar a uma situação semelhante à que existia antes de 1973, quando cada Estado era livre de proibir ou autorizar a realização de abortos.Recorde-se que o Supremo Tribunal foi profundamente reformulado pelo ex-presidente Donald Trump, que em cinco anos nomeou três juízes conservadores, solidificando a maioria conservadora da instância. E, desde setembro, o novo Tribunal tem enviado vários sinais a favor dos oponentes ao aborto.Primeiro, recusou-se a impedir a entrada em vigor de uma lei do Texas a limitar o direito ao aborto às primeiras seis semanas de gravidez, por oposição a dois trimestres ao abrigo do atual quadro legal. Durante uma revisão de dezembro de uma lei do Mississippi, também a questionar o prazo legal para o aborto, a maioria dos juízes do Supremo deixou claro que estavam preparados para alterar ou mesmo derrubar, por completo, o princípio estabelecido por Roe v. Wade.O documento apresentado peloestá relacionado com este caso e a publicação é uma fuga rara para o Supremo Tribunal, onde o sigilo das deliberações quase nunca foi violado.