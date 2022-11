Intercalares nos EUA. Trump com dúvidas sobre legitimidade das eleições

Em 2020, Trump e os seus apoiantes fizeram vários esforços para desacreditar os resultados das eleições presidenciais, passando vários meses a lançar as bases para as suas falsas alegações pós-eleitorais de que as eleições tinham sido fraudulentas.

Contagem de votos na Pensilvânia

Trump não é o único republicano a tentar desacreditar a contagem de votos na Pensilvânia.Depois do responsável eleitoral do Estado, Leigh Chapman, ter afirmado, na passada semana, que poderão ser necessários vários “dias” para terminar a contagem dos votos. O candidato republicano, Doug Mastriano, que tem lançado falsas teorias de conspiração sobre as eleições de 2020, afirmou que “isso é uma tentativa de ter a solução”.No entanto, Leigh Chapman frisa que “não é”. E explica que o Estado, controlado pelos republicanos, se recusou a aprovar um projeto lei que permitia que os condados comecem a processar os votos por correspondência antecipadamente.No Texas, o senador republicano, Ted Cruz, questionou no Twitter: “Porque é que as cidades democratas demoram ‘dias’ a contar os votos? O resto do país consegue fazê-lo na noite das eleições”.Segundo a CNN , condados de todo o país, incluindo o Texas, não terminam a contagem de votos no dia das eleições. Na verdade, é impossível que a maior parte dos condados tenham a contagem final no dia da votação.Também os desafios de saúde do candidato democrata ao Estado da Pensilvânia, John Fetterman, foram usados para lançar dúvidas sobre o eventual resultado.Em 2020, John Fetterman obteve mais de 80 mil votos, e as sondagens para as intercalares de 8 de novembro, demonstram que os eleitores da Pensilvânia o preferem em detrimento do candidato republicano Mehmet Oz.

Legitimidade dos votos em Detroit

A cidade de Detroit, no Estado do Michigan, tal como outras dominadas pelos democratas contam com grandes populações negras, e tem sido alvo das críticas de Trump.Com a candidata republicana às eleições intercalares ao Estado do Michigan, Kristina Karamo, a desafiar a validade de dezenas de milhares de votos de Detroit em 2022.Já o senador republicano no Estado de Wisconsin, Ron Johnson, afirmou “vamos ver o que acontece” no que toca aos resultados da sua corrida de reeleição. Acrescentado: “Vai acontecer alguma coisa no dia das eleições. Será que os democratas têm alguma coisa na manga?”.