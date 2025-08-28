"Intolerável". Portugal condena ataque a Kiev

Numa publicação na rede social X, o primeiro-ministro considerou “chocante e intolerável” o ataque russo Kiev, que também atingiu a delegação da União Europeia na capital ucraniana” e manifestou “toda a solidariedade ao povo ucraniano e ao presidente Zelensky”.





Face ao chocante e intolerável ataque russo à Ucrânia, toda a solidariedade ao povo ucraniano e ao Presidente @ZelenskyyUa. Provocou dezenas de vítimas civis, mortos e feridos, espalhou destruição e intoleravelmente atingiu a @EUDelegationUA. É urgente que a Rússia pare a… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) August 28, 2025

Para Luís Montenegro, “é urgente que a Rússia pare a agressão e respeite a integridade da Ucrânia”.





Antes, numa nota na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros condenou o ataque que atingiu mais de 100 edifícios, incluindo a delegação da União Europeia (UE), em Kiev.

"Estamos ao lado da Ucrânia. A agressão russa que mina os esforços de paz e agora visa instalações diplomáticas é intolerável", afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, denunciou que mísseis russos atingiram hoje a delegação da União Europeia (UE) em Kiev, na Ucrânia.

António Costa condenou a ação "deliberada" da Rússia numa "noite de ataques mortíferos" com mísseis russos a serem lançados contra civis e pessoal da delegação da UE em Kiev.

c/Lusa