"Intolerável". Portugal condena ataque a Kiev
O Governo português condenou fortemente o ataque massivo russo hoje de madrugada contra o território ucraniano, que causou mais de uma dezena de mortos, considerando-o "inqualificável".
Numa publicação na rede social X, o primeiro-ministro considerou “chocante e intolerável” o ataque russo Kiev, que também atingiu a delegação da União Europeia na capital ucraniana” e manifestou “toda a solidariedade ao povo ucraniano e ao presidente Zelensky”.
Face ao chocante e intolerável ataque russo à Ucrânia, toda a solidariedade ao povo ucraniano e ao Presidente @ZelenskyyUa. Provocou dezenas de vítimas civis, mortos e feridos, espalhou destruição e intoleravelmente atingiu a @EUDelegationUA. É urgente que a Rússia pare a…— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) August 28, 2025
"Estamos ao lado da Ucrânia. A agressão russa que mina os esforços de paz e agora visa instalações diplomáticas é intolerável", afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, denunciou que mísseis russos atingiram hoje a delegação da União Europeia (UE) em Kiev, na Ucrânia.
António Costa condenou a ação "deliberada" da Rússia numa "noite de ataques mortíferos" com mísseis russos a serem lançados contra civis e pessoal da delegação da UE em Kiev.
c/Lusa