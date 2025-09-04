Inúmeras mensagens de solidariedade chegaram de fora de Portugal
Reuters
As mensagens de apoio surgiram desde ontem à noite, após este grave acidente ocorrido no coração de Lisboa. O país cumpre hoje um dia de luto nacional, devido à tragédia de ontem em Lisboa.
O Presidente da República e o primeiro-ministro cancelaram a agenda prevista para hoje, em memória das vítimas deste acidente.
Luís Montenegro manteve apenas a reunião do Conselho de Ministros, e também a participação, por vídeoconferência, no encontro sobre a Ucrânia, de líderes da Coligação de Boa Vontade.
A autarquia de Lisboa também decretou três dias de luto municipal.
No Parlamento Europeu, em Bruxelas e em Estrasburgo, foram colocadas a meia haste as bandeiras de Portugal e da União Europeia.