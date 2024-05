Inundações na Indonésia já mataram 50 pessoas

O desastre deixou ainda 37 feridos e levou à retirada de 3.396 pessoas, de acordo com o porta-voz da agência de gestão de desastres indonésia (BNPB), Abdul Muhari.

Um balanço anterior dos serviços de emergência dava conta de 41 mortos.

As inundações atingiram os distritos de Agam e Tanah Datar, no oeste da ilha, no sábado.

Durante horas caíram chuvas torrenciais na região, provocando inundações repentinas e correntes de lava fria do monte Merapi, um vulcão na província de Samatra Ocidental.

A lava fria é a massa formada a partir dos vários materiais que constituem as paredes de um vulcão: cinzas, areia e rochas. Sob o efeito da chuva, estes materiais podem misturar-se e escorrer pela cratera.

Nove das vítimas mortais já foram identificadas, incluindo duas crianças de três e oito anos, indicou o chefe da agência de busca e salvamento indonésia Basarnas, Abdul Malik, em comunicado.