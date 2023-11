Inundações na Somália fazem pelo menos dez mortos

Após vários anos de seca, o país está há meses a debater-se com chuvas torrenciais.



A força da água já danificou centenas de casas e isolou dezenas de aldeias.



De acordo com a Agência das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, perto de 113 mil pessoas foram obrigadas a sair temporariamente de casa.



Em várias cidades multiplica-se a dificuldade de acesso a alimentos e a água potável.



Desde o início do ano, as chuvas torrenciais já afetaram mais de 700 mil pessoas.