Inundações na Tailândia já provocaram cerca de 270 mortos

O distrito de Hat Yai, na província de Songkhla, no sul do país, foi o mais afetado pelo fenómeno climático extremo, registando 142 mortos.

As autoridades tailandesas declararam na semana passada a província de Songkhla como "zona de desastre".

O Ministério da Saúde da Tailândia indicou, em comunicado, que as causas específicas das mortes estão a ser investigadas.

A entidade tailandesa afirma não descartar que o número de vítimas mortais venha a aumentar nos próximos dias, à medida que avançam os trabalhos de remoção de lama e a limpeza das estradas e habitações afetadas.

O governo do país veio já anunciar a criação de refeitórios públicos para fornecer alimentos a quem não pode regressar às suas casas.

As chuvas torrenciais registadas ao longo da última semana provocaram estragos também em países como Indonésia, Sri Lanka e Malásia.

Esta região da Ásia enfrenta algumas das piores inundações e deslizamentos de terra em décadas, com milhares de mortos e centenas de desaparecidos.

Milhões de pessoas foram gravemente afetadas por este desastre climático e tiveram de abandonar as suas casas para se protegerem dos desabamentos e das fortes correntes de água.

Até ao momento, o número de mortos nesta zona asiática aproxima-se dos 1.450 e o de desaparecidos ronda as mil pessoas.