Inundações recorde na Austrália deixam quatro mortos

Cerca de 50 mil pessoas ficaram isoladas por causa das cheias na costa do estado de Nova Gales do Sul, uma região fértil localizada a cerca de 400 quilómetros norte de Sydney, após dias de chuvas fortes.

O sistema climático de baixas pressões que provocou o dilúvio avançou esta sexta-feira para sul, em direção à cidade de Sydney e arredores.

Quatro corpos foram recuperados das cheias em Nova Gales do Sul desde quarta-feira. Três das vítimas foram atingidas pelas águas das cheias, enquanto o corpo de um homem foi encontrado na varanda de uma casa inundada.

A vítima mais recente foi um homem de 70 anos cujo corpo foi encontrado num automóvel que tinha sido levado pelas águas para fora de uma estrada, perto de Coffs Harbour, segundo um comunicado da polícia.

Um homem de 49 anos continua desaparecido depois de ter caminhado perto de uma estrada inundada em Nymboida, na noite de quarta-feira.

O chefe dos serviços de emergência do estado de Nova Gales do Sul, Dallas Burnes, disse que mais de dois mil agentes foram mobilizados para as áreas inundadas, de onde mais de 600 pessoas foram resgatadas desde o início da semana.

O Governo federal declarou o estado de catástrofe natural, libertando mais recursos para as áreas afetadas.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e o líder de Nova Gales do Sul, Christopher Minns, visitaram algumas comunidades que foram afetadas pelas maiores cheias de que há registo.