Inundações repentinas no Texas fazem dezenas de vítimas mortais

As fortes chuvas provocaram inundações repentinas e o estravazamento do rio Guadalupe, que atravessa o Texas Hill Country. Larry Leitha, xerife da localidade mais próxima, Kerr County, afirmou em conferência de imprensa que "cerca de 24" pessoas morreram.

As autoridades locais disseram ainda que 237 pessoas foram até agora resgatadas, entre as quais 167 através da intervenção de helicópteros.

Entre as pessoas desaparecidas, constam mais de raparigas que se encontravam num campo de férias de verão.

As autoridades acreditam que o número de mortes pode aumetar à medida que as operações de resgatem prossigam na área de buscas, conhecida por "vale das inundações repentinas", propensa a inundações súbitas devido ao seu solo fino.

Os números avançados por Garry Leitha mais do que duplicam as primeiras estimativas anunciadas na tarde de sexta-feira pelo vice-governador do Estado, Dan Patrick, que disse terem sido encontrados entre 6 e 10 corpos nas operações de busca até essa altura.

Depois, o xerife do condado de Kerr confirmou a existência de 13 mortes e agora "cerca de 24".

Donald Trump fala num acontecimento terrível e chocante e garantiu apoio às vítimas.

Pelo menos 25 centímetros de chuva caíram durante a noite no centro do condado de Kerr, causando inundações repentinas no rio Guadalupe e levando a pedidos desesperados por informações sobre os desaparecidos.

As equipas realizaram dezenas de resgates, através de barcos ou helicópteros, e as equipas de emergência continuam a procurar pessoas desaparecidas.

Os comentários numa publicação na rede social Facebook do gabinete do xerife do condado de Kerr estavam repletos de fotografias de pessoas na zona das cheias.

O juiz Rob Kelly, a principal autoridade eleita do condado, confirmou as mortes causadas pela inundação e dezenas de resgates na água até ao momento, acrescentando que foi aconselhado a não mencionar números específicos e que as autoridades ainda estão a trabalhar para identificar as vítimas.

Um alerta de cheias, emitido na tarde de quinta-feira, estimou situações isoladas, mas durante a noite a situação mudou para um alerta de inundação para, pelo menos, 30.000 pessoas.

Quando questionado sobre a rapidez da cheia repentina, Kelly frisou: "Não temos um sistema de alerta" e "não sabíamos que esta cheia estava a chegar", apesar de questionado sobre os alertas emitidos.

"Fique descansado, ninguém sabia que este tipo de inundações estava a chegar. Temos inundações a toda a hora. Este é o vale fluvial mais perigoso dos Estados Unidos", apontou.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse que o Estado estava a fornecer recursos às comunidades de Hill Country que lidam com as cheias, incluindo Kerrville, Ingram e Hunt.

A região montanhosa do Texas, uma entrada pitoresca e rochosa para vinhas em expansão e casas de férias, começa a oeste da capital do Estado e é um popular refúgio de verão ao ar livre. Partes da região são propensas a inundações repentinas.

No resto do país, as fortes tempestades foram responsáveis por, pelo menos, três mortes no centro de Nova Jérsia, incluindo dois homens em Plainfield, que morreram depois de uma árvore ter caído sobre um veículo em que seguiam durante o auge de uma tempestade na região, de acordo com uma publicação da cidade no Facebook.

c/ Lusa