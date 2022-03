Invasão da Ucrânia gerou a mais rápida crise de refugiados desde a II Guerra

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

, segundo os mais recentes dados da ONU.escreveu no Twiiter Filippo Grandi, alto comissário da ONU para os Refugiados (ACNUR), ainda no 10.º dia de ofensiva russa na Ucrânia, quando os deslocados de guerra já superavam o milhão e meio.Além dos que deixaram o país, a ONU estima que haja quase dois milhões de pessoas “deslocadas internamente na Ucrânia”, acrescentou Grandi, lamentando que “milhões [de pessoas] tenham sido forçadas a deixar as suas casas por causa de uma guerra sem sentido”.A cada dia que passa e se intensifica a escalada do conflito, o ACNUR adverte queSegundo os dados desta organização, esta é, de facto, a crise de refugiados mais rápida na Europa e no mundo desde 1950, o que se deve ao contexto geográfico, social e económico do conflito. Contrariamente a outras crises migratórias de deslocados de guerra,A Polónia é o país que, até agora, recebeu o maior número de refugiados da Ucrânia. Mas a Roménia, a Hungria e a Moldávia também estão a receber diariamente centenas a milhares de deslocados deste conflito.

Crise migratória na Europa ou europeia?

Na história recente, esta não é a primeira crise de refugiados na Europa. Mas é a primeira vez que os países europeus colaboram, nos últimos anos, no que diz respeito aos migrantes., explicou ao jornal catalãoBlanca Garcés Mascareñas, investigadora da área de Migração de Centro d'Afers Internacional de Barcelona (CIDOB).É evidente, segundo a especialista, queO que não teria acontecido se, com noutras alturas, os países vizinhos e a União Europeia não tivessem aberto as fronteiras durante o conflito.O mesmo não aconteceu quando deslocados de guerra na Síria, na Líbia ou no Iraque tentaram refugiar-se no continente europeu. Os ucranianos, até agora, não têm precisado de visto para circular na Europa., explicou ainda Garcés.

Em qualquer conflito, os primeiros a fugir do país são as famílias com mais rendimentos e capacidade económica e uma boa rede de contactos do outro lado da fronteira. Mas agora, na guerra da Ucrânia, as redes sociais e a comunicação de forma global tem propiciado essa rede de contactos que possibilita a retirada e acolhimento de cidadãos vindo de território ucraniano.



Critérios de acolhimento de refugiados?

No entanto, nem a proximidade fronteiriça entre a Ucrânia e a União Europeia nem as redes de contactos teriam sido suficientes para facilitar este êxodo, se não houve uma “vontade política” de acolher os ucranianos. Tanto os cidadãos como as instituições europeias se juntaram para garantir asilo e ajuda humanitária a todos os que tentaram fugir do conflito. Só na primeira semana da guerra houve um financiamento europeu de 500 milhões de euros para ajuda humanitária.



“Todas as justificações políticas que existiam para dificultar a entrada de refugiados de repente desaparecem com a Ucrânia”, explicou ao jornal espanhol Lorenzo Gabrielli, investigador do Grupo de Migração da Universidade Pompeu Fabra.



Para receber e acolher os deslocados de guerra da Ucrânia, os Estados-membros da UE ativaram a Diretiva de Proteção Temporária, que foi aprovada em 2021 e nunca antes tinha sido usada – norma que garante a proteção temporária dos cidadãos ucranianos por um período de um ano, e prorrogável até três anos.



A ativação deste mecanismo apenas para a população ucraniana é um sinal, para Garcés, de que é uma exceção específica e não uma mudança na política comum da UE em relação à chegada de refugiados de outras nacinalidades. A UE aguarda desde 2015, quando eclodiu a crise dos refugiados sírios na Europa, a renovação do seu sistema de asilo.



“Nestes sete anos, não foi possível chegar a um acordo sobre a divisão e distribuição de responsabilidades entre os diferentes Estados-membros”, explicou também Gabrielli.



Recorde-se que, em dezembro de 2021, o presidente da Hungria, Víktor Orban, declarou o encerramento das fronteiras para qualquer refugiado. Dois meses depois, com a invasão russa da Ucrânia, o seu discurso mudou e anunciou que permitia a entrada de todos os cidadãos ucranianos que precisassem de asilo.



"Este tipo de declarações mostra que só os ucranianos são bem-vindos”, contiuou Garcés. “Não só pela necessidade urgente de proteção internacional, mas também como europeus, cristãos, civilizados e de classe média".







Mas a investigadora relembra que o asilo é um direito que não pode depender de critérios raciais, culturais, de classe ou de proximidade. Ou pelo menos, segundo o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos do Homem.