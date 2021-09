Invasão do Capitólio. Comité da Câmara dos Representantes aperta o cerco a Trump

O Comité intimou também o ex-vice-chefe de gabinete da Casa Branca Dan Scavino e o ex-funcionário do Departamento de Defesa Kash Patel.





Vão ter que entregar documentos e prestar declarações.





Quer Meadows, quer Steve Bannon e Dan Scavino recusaram até ao momento qualquer comentário.





Já Kash Patel afirmou em comunicado que estava "desapontado, mas não surpreso" por ter sido intimado antes de o Comité ter pedido a sua cooperação voluntária.





A 6 de janeiro um multidão de apoiantes de Donald Trump invadiu o Capitólio enquanto o Congresso ainda estava reunido para certificar a vitória nas presidenciais do democrata Joe Biden. Cinco pessoas morreram.





Uma situação que obrigou mesmo o então vice-presidente Mike Pence e vários membros do Congresso, funcionários e jornalistas, a terem de fugir dos manifestantes.





Tratou-se da maior violação na sede do Governo dos EUA desde a invasão britânica durante a Guerra de 1812.





Cerca de 600 pessoas foram posteriormente detidas por envolvimento nessa invasão.





O Comité quer saber se Mark Meadows, chefe de pessoal na Casa Branca na altura, comunicou com representantes estatais e federais num esforço conjunto com Trump para impedir a certificação das eleições de 2020.







Alegadamente, terá também sido escutado em comunicações com os organizadores da invasão de 6 de janeiro.





Já Steve Bannon estará envolvido em conversas com membros do Congresso para impedir o reconhecimento de Biden. Terá mesmo, em algumas situações, afirmado que o "inferno vai soltar-se amanhã", declarações feitas a 5 de janeiro de 2021, um dia antes da invasão do Capitólio.





Steve Bannon chegou a fazer parte da administração Trump na Casa Branca, tendo sido despedido em Agosto de 2017. Mas mais tarde voltou a manter contacto com o então Presidente dos EUA.





O ex-vice-chefe de gabinete da Casa Branca Dan Scavino foi intimado para testemunhar sobre as atividades de Trump no dia 6.





Este Comité foi criado pelo Democratas mesmo com objeção dos Republicanos na Casa dos Representantes. Mas há dois republicanos que estão no Comité, Liz Cheney e Adam Kinzinger.



São dois dos 10 congressistas republicanos que votaram favoravelmente ao impeachment de Donald Trump por incitar à violência e por falsas declarações sobre a validade do processo eleitoral no país.



O Senado não deu depois seguimento ao processo.