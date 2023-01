Invasão em Brasília. Advocacia-Geral da União pede prisão de todos os envolvidos nas invasões

A Advocacia-Geral da União, instituição responsável pela fiscalização e controlo jurídico no Brasil, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF) que dê ordem de prisão a todos os envolvidos nas invasões do Congresso, Palácio do Planato e do Supremo.