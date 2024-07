Investigação à mulher. Pedro Sanchez vai ter de responder presencialmente

Begoña Gomez está a ser acusada de favorecimento a uma empresa em contratos públicos. Acusação que a mulher de Sánchez rejeita.Até ao momento não se sabe se o governante espanhol vai recorrer desta decisão.Na decisão, suscetível de recurso, o juiz Juan Carlos Peinado indicou que Pedro Sánchez foi convocado na qualidade de marido de Begona Gómez e não como primeiro-ministro, já que isso implicaria um depoimento por escrito.No entanto, o juiz de Madrid especifica que, se considerar que pode colaborar "eficazmente" com a justiça, transmitindo "factos relevantes de que tenha tido conhecimento em virtude do seu cargo" de presidente do governo, Sánchez pode comunicar-lho na terça-feira e, assim, prestar um novo depoimento escrito.Um recurso a esta decisão pode ser apresentado num prazo de três dias.Depois de ter sido convocado como testemunha, Sánchez enviou uma carta ao juiz, na passada quarta-feira, na qual garantia a sua disponibilidade para colaborar com a justiça, mas afirmava que, na sua qualidade de chefe do executivo e de acordo com a lei, o seu depoimento deveria ser prestado por escrito."É sabido que a minha comparência é indissociável do meu estatuto de presidente do governo", argumentou sobre a convocatória no âmbito da investigação da sua mulher por corrupção e tráfico de influências.Respondendo que o enquadramento legal invocado diz respeito a declarações por factos conhecidos no âmbito do cargo, o juiz manteve a decisão para Sánchez prestar declarações "nos mesmos termos e condições" referidos na semana passada.Antes de Peinado ter proferido esta decisão, o Ministério Público enviou uma carta ao juiz para indicar que pretendia estar presente no depoimento de Sánchez na Moncloa.O magistrado ainda não se pronunciou sobre os recursos apresentados pela defesa de Begoña Gómez e pelo Ministério Público contra a convocação de Sánchez como testemunha.









c/ Lusa