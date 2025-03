O governo israelita dispensou o diretor do Shin Bet, os Serviços de Segurança Interna israelitas. A quebra de confiança foi a razão apontada. Ronen Bar é afastado após receber instruções da Procuradora-Geral de Israel para investigar elementos do gabinete do primeiro-ministro por alegadas ligações aos Qatar, num caso que é conhecido como "Qatargate". Netanyahu prepara-se ainda para retirar do cargo a Procuradora-Geral.