Investigação de Mueller. Trump diz ter o direito de se "perdoar"

Esta declaração vem na sequência da investigação às alegadas interferências da Rússia nas eleições norte-americanas de 2016, liderada pelo procurador especial Robert Mueller.





As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!