Investigação jornalística questiona imparcialidade de Sérgio Moro

Rafael Marchante - Reuters

De acordo com o jornal Intercept, Moro, atualmente ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, trocou várias mensagens de texto, durante a investigação do caso, com a equipa de procuradores.



Uma conduta é proibida pela Constituição e pelo Código Penal brasileiro.



Sérgio Moro já emitiu uma nota, a reagir a estas denúncias.



O atual ministro da Justiça não desmente a troca de mensagens, com os procuradores responsáveis pela investigação do caso Lava Jato.



No entanto, diz que foram retiradas do contexto, e acrescenta que não vê qualquer situação anormal ou de falta de isenção, no exercício da atividade de magistrado.