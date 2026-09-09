Investigação revela que televisões LG gravam áudio com o ecrã desligado

O canal Gamers Nexus publicou no seu canal de YouTube os detalhes da sua análise às Smart TV OLED da LG, realizada em colaboração com a Level1Techs e analistas independentes, noticiou na terça-feira a agência Europa Press.

A análise utilizou diversas metodologias de interceção de redes, incluindo o Wireshark (o analisador de protocolos de rede mais popular) e a desmontagem de código.

O tráfego de rede dos televisores LG analisado com o Wireshark revelou que estavam a digitalizar a rede local em busca de dispositivos não relacionados, como smartphones, e a extrair e gravar dados como endereços IP, SSID, intensidade do sinal de redes Wi-Fi vizinhas e localização geográfica.

Quando o ecrã da TV LG estava desligado, a equipa descobriu que, após desligar a TV da rede doméstica, esta continuava a gravar o áudio da voz local, guardando-o na sua memória flash interna.

Quando a ligação era restabelecida, os ficheiros armazenados eram enviados para os servidores da empresa.

Além disso, a análise expôs falhas críticas de segurança no webOS, o sistema operativo dos televisores LG, que permitem a obtenção de privilégios de administrador ("root") para o acesso remoto ao sistema.

Isto transforma a TV num dispositivo de escuta clandestino capaz de transmitir áudio ao vivo do ambiente que a rodeia.

Os investigadores descobriram ainda que esta captação de voz não se limita aos microfones integrados na TV ou no comando, pois também pode extrair áudio de periféricos externos, como webcams ligadas via USB.

Segundo a equipa de investigação, esta descoberta representa um risco de segurança para ambientes profissionais e empresariais, onde as TV de ecrã grande são comuns.

As TV contam ainda com a tecnologia de Reconhecimento Automático de Conteúdo (ACR), que não é nova, mas capta clips de seis segundos do que os utilizadores estão a visualizar no ecrã --- tanto vídeo como áudio --- criando uma espécie de impressão digital ou "hash" que é transmitido para a LG.

Estes dados vão diretamente para a LG Ad Solutions, a plataforma de publicidade da LG.

De acordo com os investigadores, embora a LG tenha vendido cerca de 216 milhões de smart TV a nível global, a recolha de dados abrange aproximadamente 363 milhões de dispositivos só nos Estados Unidos.

Todos estes dados são depois utilizados para criar um perfil mais completo da atividade do utilizador, que pode ser vendido aos anunciantes.