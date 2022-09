Investigação. Sniper israelita atirou deliberadamente para matar jornalista palestiniana

Quatro meses depois, a investigação cujos resultados foram hoje tornados conhecidos foi levada a cabo pela, grupo sediado em Goldsmiths, Universidade de Londres, que investiga casos de violência de Estado e violações dos Direitos Humanos, e pela, organização palestiniana de Direitos Humanos com sede na cidade de Ramallah, na Cisjordânia.



De acordo com a análise da equipa conjunta da Forensic Architecture e da Al-Haq, Shiren Abu Akleh foi deliberadamente visada pelos tiros do sniper israelita que integrava uma patrulha do IDF em Jenin, a terceira cidade palestiniana.





Depois de Israel ter admitido que o disparo foi realizado por um dos seus militares – durante meses as autoridades israelitas sustentaram a teses de que havia a possibilidade de ter sido um militante palestiniano o autor desse disparo –, a investigação conjunta diz ter reunido provas irrefutáveis de que os disparos partiram não só de uma arma israelita como foram feitos deliberadamente com vista a matar a jornalista.



A conclusão das duas organizações de defesa dos Direitos Humanos contraria assim uma terceira tese dos israelitas que, depois de admitirem a autoria do disparo que atingiu Abu Akleh na cabeça a centenas de metros do ponto onde se encontrava a jornalista, o atribuíam a um erro.



Depois de examinar o ângulo do disparo, a investigação determinou que o atirador israelita estava ciente de que havia jornalistas na área e descartou igualmente uma das teses iniciais de Israel de que havia um cenário de confronto entre o IDF e resistentes palestinianos em Jenin na altura do ataque.



Refere ainda a investigação que o sniper israelita disparou durante dois minutos, alvejando deliberadamente também todos aqueles que se aproximaram de Abu Akleh para lhe prestar um primeiro auxílio.



O atirador terá disparado três vezes: seis balas da primeira vez, depois oito e, por fim, mais sete. Uma destas balas matou Shiren Abu Akleh, atingindo-a entre o colete à prova de balas e o capacete. Dois minutos depois, o atirador disparou novamente por três vezes para impedir os esforços dos colegas que tentavam resgatar a jornalista.



Israel rejeita investigação criminal



Várias investigações conduzidas pelas Nações Unidas, grupos israelitas e palestinianos de Direitos Humanos e vários meios de comunicação concluíram que Abu Akleh foi morta por um soldado israelita. No entanto, já este mês, admitindo a “forte possibilidade” de o IDF ter matado Abu Akleh, Israel fez saber que não será aberta qualquer investigação criminal sobre o caso.



Entretanto, uma queixa já entrou no Tribunal Penal Internacional pela mão da família da jornalista, que exige que seja feita justiça e que o responsável seja punido pelo homicídio.



“Como dissemos anteriormente, e como outros relatos disseram anteriormente, houve mais de 16 tiros disparados contra Shireen e os colegas que estavam com ela. Chegaram até a visar a pessoa que estava a tentar puxá-la para um local seguro depois de ter sido abatida”, lamentou Anton, irmão de Shiren.