Investigação. Soldados russos que se recusam a combater na Ucrânia punidos e assassinados

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, há relatos de soldados mortos pelas próprias tropas e de supostas unidades de bloqueio implantadas para impedir recuos.

A prática é conhecida na Rússia como “obnuleniye” - "Zeroing", em inglês, é o termo usado pelos militares russos para o assassinato dos próprios camaradas -, antes mais associada a casos em que os soldados ficavam embriagados ou não cumpriam ordens, mas tornou-se mais frequente em 2025.









Segundo uma outra fonte, os espancamentos, a tortura e vários tipos de abuso são frequentes e chegaram a morrer 20 militares num único batalhão dessa forma em 2023 e mais 40 em 2024.