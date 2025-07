Investigador aponta desilusão. Jovens que votaram em Trump estão "extremamente insatisfeitos"

John Della Volpe, diretor de sondagens do Instituto de Política da Escola Kennedy de Harvard e também conselheiro de campanha de Joe Biden em 2020, disse ao, na terça-feira, que os jovens que ajudaram Donald Trump a regressar à Casa Branca estão “a voltar-se contra ele”.“Cada vez mais jovens estão preocupados que Donald Trump esteja a fazer-lhes mais mal do que bem. É basicamente o que mostram as sondagens”, disse.O especialista de Harvard refere-se, especificamente, aos jovens entre os 18 e 24 anos que apenas viram Trump como presidente durante o início da pandemia e que, portanto, não conseguiram fazer uma avaliação totalmente informada sobre a sua prestação."Pessoas no fim dos 20 anos e início dos 30 que se lembram do Trump 1 eram mais propensas a apoiar os democratas, certo? Então, honestamente, a preocupação delas é a mesma coisa que nos preocupa a todos nós", acrescentou Della Volpe.“Eles pedem, exigem, alguma estabilidade na vida deles, especificamente em relação à economia e às finanças. É tudo sobre isso. Mas eu acho que os mais jovens têm uma perspetiva diferente”, disse."Acho que era realmente uma questão da força da sua pessoa, diferente de algumas políticas específicas. Era isso que os atraía, especialmente homens mais jovens", acrescentou.A última sondagem da equipa de Della Volpe, publicada no final de abril, constatou que apenas 15% dos jovens norte-americanos acreditam que o país esteja a caminhar na direção certa e são menos de um terço aqueles que aprovam o presidente Trump.