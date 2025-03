Investimento em defesa atingiu novos máximos desde 2009

Os Estados Unidos continuam a ser a potência mais gastadora. Investiu mais de 855 mil milhões de euros em armamento em 2023, uma subida de 2,3% face a 2022.



Na Europa, 39 dos 43 países europeus também gastaram mais em defesa. A Europa, excluindo a Rússia, investiu 447 mil milhões de euros no setor militar.



A Rússia, sozinha, gastou 101 mil milhões de euros. As empresas europeias de armamento têm lucrado muito com os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente e as ações dispararam.



As valorizações intensificaram-se nos últimos meses novamente com as diretivas europeias para mais investimento em defesa.